В Петербурге появился новый волейбольный центр с бассейном

Центр открыли на базе Морского технического университета.

В понедельник, 31 августа, стало известно, что новый спортивный центр, построенный на базе Морского технического университета, готов к работе.

Двухэтажное здание расположилось на Ленинском проспекте. Внутри имеются: волейбольная арена, бассейн на пять дорожек и трибуны вместимостью 2 тысячи человек. Отмечается, что заниматься в центре смогут петербургские сборные команды, а не только студенты Морского университета.

В Смольном напомнили, что первая попытка построить центр была предпринята в 1991 году, но денег тогда не хватило. Ремонтные работы возобновились летом прошлого года.

Ранее мы писали, что в Петербурге 1 сентября откроются девять новых школ и четыре детсада.

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