В Петербурге появилась служба помощи отцам

За помощью могут обратиться мужчины, которых отвергли дети.

В пятницу, 15 января, начала работу круглосуточная служба психологической помощи для отцов, которых отвергнули дети. Об этом сообщил "Петербургский дневник".

Службу создали специалисты Санкт-Петербургского института психологического консультирования, Национальной ассоциации исследователей синдрома отчуждения родителя и Международного отцовского комитета и Союза отцов. Эксперты уточнили, что после развода родителей дети не признают отцов, настроены к ним враждебно. Чтобы помочь пережить этот период помогут работники службы.

Ваш ребенок, вполне возможно, стал жертвой коварной формы психологического насилия со стороны другого родителя или иного значимого взрослого отметили соавторы проекта из команды Союза отцов.

Позвонить на единый номер телефона поддержки 8 800 20 10 115 могут отцы не только из Петербурга, но и других регионов.

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