В Петербурге потушили крупный пожар на металлобазе

В Петербурге ликвидировали пожар, который произошел в результате мощного взрыва.

В Санкт-Петербурге около 10 утра рядом со станцией метро "Балтийская" произошел взрыв, после которого вспыхнул крупный пожар. Об этом Piter.tv сообщал ранее: появилось видео взрыва у станции метро "Балтийская.

Стало известно, что ЧП произошло на улице Балтийской, №66. Там находится металлообрабатывающий завод. Причина мощного взрыва пока неизвестна, также не сообщается о пострадавших.

В настоящее время пожар ликвидирован, на кадрах видеозаписи видно, что для этого понадобились несколько единиц пожарных машин.

Напомним, накануне в Петербурге произошел взрыв в жилого доме на проспекте Народного Ополчения.

Видео: Piter.tv