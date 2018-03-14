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В Петербурге потушили крупный пожар на металлобазе

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В Петербурге ликвидировали пожар, который произошел в результате мощного взрыва.

В Санкт-Петербурге около 10 утра рядом со станцией метро "Балтийская" произошел взрыв, после которого вспыхнул крупный пожар. Об этом Piter.tv сообщал ранее: появилось видео взрыва у станции метро "Балтийская.  

Стало известно, что ЧП произошло на улице Балтийской, №66. Там находится металлообрабатывающий завод. Причина мощного взрыва пока неизвестна, также не сообщается о пострадавших. 

В настоящее время пожар ликвидирован, на кадрах видеозаписи видно, что для этого понадобились несколько единиц пожарных машин. 

Напомним, накануне в Петербурге произошел взрыв в жилого доме на проспекте Народного Ополчения.

Видео: Piter.tv 

Теги: металлообрабатывающий завод , новости петербург , новости спб , пожар на металлобазе
Категории: Картина дня Лента новостей Происшествия Новости СПб

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