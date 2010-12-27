В Петербурге потеплеет, но снова пойдут дожди

В воскресенье температура воздуха прогреется до +19.

В воскресенье, 14 июля, в Петербурге придут кратковременные дожди и потепление, рассказали в ФБГУ "Северо-Западное УГМС".

Весь день в Северной столице будет облачно с прояснением. Ночью будет преимущественно без осадков, а температура воздуха составит +9-11 градусов. Во второй половине дня местами ожидаются кратковременные дожди. При этом в городе потеплеет до 19 градусов выше нуля. Ветер весь день северо-западный слабый. Атмосферное давление будет мало меняться.

Ранее Piter.TV сообщал, что синоптики рассказали о похолодании до +1 градуса в Ленобласти.

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