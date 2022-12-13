В Петербурге построят две школы на 1375 и 550 мест

Ввести школы в эксплуатацию планируют в 2024 году.

В Петербурге построят две школы: одну на 1375 мест на Морской набережной, а другую - на 550 мест на проспекте Энгельса. Их построит "Мега-Инвест" и "Проектная компания СД 25" соответственно. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Новые школы будут обустроены по федеральным стандартам: в них будет по два бассейна, спортзалы, компьютерные классы, лаборатории, мастерские и кабинеты технологии, а также медицинские кабинеты. Ввести школы в эксплуатацию планируют в 2024 году.

Петербург предоставит инвесторам в аренду земельные участки и будет участвовать в софинансировании строительства. Правительство Петербурга в рамках соглашения о сотрудничестве с Газпромбанком подписало концессионные соглашения с инвесторами по строительству двух школ в рамках федерального проекта "Современная школа" и нацпроекта "Образование".

Ранее школу на Русановской оценили в полтора миллиарда рублей. Учреждение будет рассчитано на 550 учащихся.

Фото: Piter.tv

