В Петербурге построили в два раза меньше офисов, чем планировали

В Петербурге ввели четыре объекта класса А общей площадью 102,4 тысячи "квадратов".

В Петербурге за минувший год ввели в эксплуатацию 13 бизнес-центров. Их общая площадь составляет 161,8 тыс.кв.м, что в два раза меньше, чем анонсировали в начале года. Об этом 20 января пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на данные NF Group.

В Петербурге ввели четыре объекта класса А общей площадью 102,4 тысячи "квадратов", а также девять — класса В, в том числе бизнес-центр в реконструированном здании Левашовского хлебозавода. На конец 2022 года в городе пустовало 450 тыс. квадратных метров офисных площадей, это почти на 90% больше, чем по итогам 2021 года. Сейчас пустуют 10,9% офисов класса А и 11,1% площадей класса В.

Ранее в Петербурге заключили рекордный объем сделок с офисами за пять лет. Объем сделок с офисами в этом году уступил лишь рекорду 2016 года на 18%.

Фото: Piter.tv

