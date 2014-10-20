В Петербурге после капитального ремонта открылась библиотека им. Герцена

Общий фонд учреждения составляет свыше 30 тыс. изданий.

Капитальный ремонт в библиотеке им. А. И. Герцена, расположенной на Новгородской улице, завершен. Сегодня, 26 октября, учреждение открылось. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

В библиотеке одна из самых крупных коллекций литературы Петербурга – более 6 тыс. книг, а общий фонд составляет свыше 30 тыс. изданий.

В ходе ремонтных работ обновили мебель, декор и интерьеры. Изменилась планировка, помещение стало комфортнее. Появились новые пространства: детская комната с местами для чтения, "Мастерская" для проведения мастер-классов и зал для лекций и концертов. Обустроены зоны с бесплатным Wi-Fi.

В Петербурге мы проводим масштабную модернизацию библиотек, превращаем их в современные культурные пространства. Здесь проводятся выставки и встречи с писателями, мастер-классы, лекции, онлайн-трансляции, интерактивные занятия для людей всех возрастов. Александр Беглов, губернатор Петербурга

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Фото: Комитет по культуре Петербурга