В Петербурге посадили изверга, пожарившего руку сына-младенца на сковороде

Суд назначил жестокому отцу 3,5 года колонии общего режима.

В Петербурге вынесли приговор в отношении мужчины, истязавшего своего малолетнего сына. Об этом изданию "Росбалт" рассказали в пресс-службе городского Следственного комитета.

Рано утром 18 февраля пьяный мужчина вернулся домой. Он начал кричать и угрожать жене. Мужчина требовал приготовить ему еду. От криков родителей проснулся младший сын. Мальчик испугался и заплакал. Тогда отец приложил семимесячного ребенка к раскаленной сковороде, затем начал бить малыша кулаком. Мать пыталась забрать ребенка. Мужчина бросил его на пол. После ребенка поместили в больницу с ожогами и ушибами.

Суд назначил жестокому отцу 3,5 года колонии общего режима. Кроме того, он должен выплатить 250 тысяч рублей компенсации морального вреда.

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