В Петербурге порт "Бронка" продали почти за 11 млрд рублей

Его продали за 10,9 млрд рублей.

В Петербурге продали порт "Бронка" московскому ООО "НКК-Логистик". Об этом 10 мая сообщает РБК со ссылкой на ответ Росимущества.

Кабмин РФ поручил передать морской терминал столичной компании. ООО "Феникс" продали за 10,9 млрд рублей. "НКК-Логистик" получает 100 % уставного капитала организации. Заключением сделки с покупателем договора купли-продажи занималось Росимущество.

Ранее порты Петербурга загрузят лишь на 20% в 2023 году. Эксперты считают, что из-за санкций больше всего пострадали терминалы Северо-Запада.

Фото: piter.tv

