Порты Петербурга загрузят лишь на 20% в 2023 году

Эксперты считают, что из-за санкций больше всего пострадали терминалы Северо-Запада.

Загруженность портов Петербурга в этом году составит 20%. Об этом 2 мая пишет "Коммерсант".

Эксперты считают, что из-за санкций больше всего пострадали терминалы Северо-Запада. Они добавляют, что ситуация стремительно меняется. Сниженная нагруженность восстанавливается, благодаря росту количества судозаходов китайских, азиатских, индийских и южноамериканских операторов.

Ранее первое судно с зерном ушло из нового спецтерминала морского порта Высоцк. Зерновой терминал ООО "Порт Высоцкий" – первый комплекс по перевалке зерновых на Балтике.

Фото: piter.tv

