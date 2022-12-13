Порты Петербурга загрузят лишь на 20% в 2023 году

Загруженность портов Петербурга в этом году составит 20%. Об этом 2 мая пишет "Коммерсант".
Эксперты считают, что из-за санкций больше всего пострадали терминалы Северо-Запада. Они добавляют, что ситуация стремительно меняется. Сниженная нагруженность восстанавливается, благодаря росту количества судозаходов китайских, азиатских, индийских и южноамериканских операторов.
Ранее первое судно с зерном ушло из нового спецтерминала морского порта Высоцк. Зерновой терминал ООО "Порт Высоцкий" – первый комплекс по перевалке зерновых на Балтике.
Фото: piter.tv
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