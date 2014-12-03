В Петербурге пользователи пожаловались на сбой мобильного интернета

Жители города сообщили о проблемах с доступом к сайтам и приложения.

В Санкт-Петербурге вечером 10 июля произошли перебои в работе мобильного интернета. Пользователи сообщили о сложностях с загрузкой сайтов, банковских приложений и некоторых онлайн-сервисов.

По данным сервиса Downdetector, за последний час в городе поступило 946 жалоб на неполадки, а всего за сутки количество сообщений приблизилось к 5 тыс. Наибольшая часть обращений связана именно с работой мобильного интернета.

Кроме того, пользователи отмечали сбои в работе сервисов "Сбера", Т-Банка, оператора Yota, сайта Минобороны и отдельных платформ Google.

Информация о причинах неполадок и сроках восстановления стабильной работы сервисов уточняется.

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Фото: pxhere