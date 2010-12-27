В Петербурге полицейские провели рейд по "тонировке"

Около ста водителей исправили нарушение на месте.

В пятницу, 14-го июня, сотрудники Госавтоинспекции Петербурга провели масштабный рейд под названием "Тонировка". Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти утром 17-го июня.

Инспекторы ДПС проехались по Пулковскому и Приморскому шоссе, чтобы выявить транспортные средства, на которых уровень тонировки превышает норму. По итогам они составили 84 протокола об административном правонарушении. по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена).

Самостоятельно на месте устранили нарушения 92 водителя. Еще 42-м владельцам транспортных средств вручили требования об устранении нарушений. Если оно повторится, водителя могут привлечь к ответственности за невыполнение законного требования сотрудника полиции.

Напомним, тонировка транспортных средств разрешена. Светопропускание ветрового стекла и стекол, через которые обеспечивается передняя обзорность для водителя, должно составлять не менее 70%. С правилами об обеспечении обзорности можно ознакомиться в техреграменте Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Ранее Piter.TV сообщил об ограничениях в движении на КАД.

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