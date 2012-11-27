Петербургские полицейские накрыли наркокартель

В преступной группе оказалось пять человек.

Петербургские полицейские установили участников организованной группы, которые занимались незаконным сбытом наркотиков "из рук в руки", сообщила пресс-служба ГУ МВД.

Как выяснилось, группа пятерых людей возрастом от 20 до 56 лет, трое из которых были женщины, сбывали метадон и кокаин. Каждому участнику в преступной организации отводилась своя роль: кому – поставщика, кому – сбытчика. Запрещенные вещества злоумышленники передавали лично в руки заказчикам, принимая в ответ наличные средства. Занимались своей деятельностью они преимущественно в Московском и Красносельском районах города. Установлено, что двое сбытчиков уже были судимы ранее за незаконный оборот наркотиков.

При обысках полицейские изъяли более 13 граммов запрещенного вещества, упаковку, деньги, электронные весы и мобильники. Возбуждены уголовные дела, четверо подозреваемых задержаны, один находится под подпиской о невыезде.

Продолжается выяснение дополнительных фактов запрещенной деятельности.

А ранее полицейские раскрыли серию ограблений салонов сотовой связи.

Фото: Piter.TV