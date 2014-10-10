В Петербурге покажут фильм об Олеге Сенцове

Кинолента о суде над украинским режиссером называется "Процесс".

Движение "Открытая Россия" покажет в Петербурге фильм об Олеге Сенцове. Кинолента "Процесс" режиссера Аскольда Курова расскажет о суде над украинским режиссером. Об этом сообщают российские СМИ.

Показ состоится 24 августа, в гостинице "Октябрьская". Эта дата выбрана не случайно. В этот день украинцы празднуют День независимости страны. Начало сеанса в 19 часов.

В настоящее время Олег Сенцов находится в критическом состоянии. Он держит голодовку 99-й день. Режиссер требует освободить всех политзаключенных. Себя в этот список Сенцов не включил.

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