Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
В Петербурге юноша умышленно ранил отца ножом
Сегодня, 13:00
0
Shdaria
163

В Петербурге юноша умышленно ранил отца ножом

0
 
 

15-летний петербуржец нанес отцу удар ножом в живот.

В Красносельском районе Петербурга подросток сильно ранил отца холодным оружием. Происшествие случилось в ночь на 17 октября, кроме того, сын также оказался в больнице, но уже в психиатрической. 

В пресс-службе Следственного комитета по Петербургу сообщили, что между отцрм и сыном произошел конфликт в квартире по улице Маршала Захарова. Известно, что 15-летний парень взял в руки нож и вонзил его в живот своему 48-летнему отцу. Позже следователи выяснили, что юноша находится на учете в психоневрологическом диспансере, после чего несовершеннолетний был отправлен на обследование в специализированную клинику. 

В отношении подростка возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Теги: новости петербург , новости спб , петербург , происшествия спб , психиатрия
Категории: Происшествия Лента новостей Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5