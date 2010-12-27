В Петербурге юноша умышленно ранил отца ножом

15-летний петербуржец нанес отцу удар ножом в живот.

В Красносельском районе Петербурга подросток сильно ранил отца холодным оружием. Происшествие случилось в ночь на 17 октября, кроме того, сын также оказался в больнице, но уже в психиатрической.

В пресс-службе Следственного комитета по Петербургу сообщили, что между отцрм и сыном произошел конфликт в квартире по улице Маршала Захарова. Известно, что 15-летний парень взял в руки нож и вонзил его в живот своему 48-летнему отцу. Позже следователи выяснили, что юноша находится на учете в психоневрологическом диспансере, после чего несовершеннолетний был отправлен на обследование в специализированную клинику.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.