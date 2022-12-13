Комздрав Петербурга назвал число горожан с психическими отклонениями

Среди заболеваний наиболее распространены органические расстройства.

В Петербург скоро придёт календарная весна, и некоторые жители Северной столицы могут столкнуться с так называемым весенним обострением, рассказали "Невские Новости".

Людям в это время года присущи внезапные перемены настроения, а у некоторых происходящее и вовсе может вызвать расстройство нервной системы. Как рассказали в Комздраве, по данный на 1 января 2023 года в Петербурге находились под диспансерным наблюдением 67 327 человек с психическими расстройствами, среди которых 14 343 подростка. При этом специалисты фиксируют тенденции к сокращению числа госпитализаций.

Среди заболеваний наиболее распространены органические расстройства, к которым относятся психотические и непсихотические, в том числе деменции.

Фото: pxhere.com