Теплосеть завершила ремонт трубы на Тульской, где в кипятке обварилась женщина

Специалисты Теплосети Петербурга закончили ремонт на трубопроводе около дома 7 на Тульской улице. Ранее из-за разлива кипятка там пострадала женщина.

В понедельник, 11 декабря, работники Теплосети Петербурга закончили ремонтировать трубопровод диаметром 80 миллиметров около дома 7 на Тульской улице. Как уточняют в в пресс-службе АО "Теплосеть Санкт-Петербурга", восстановление завершилось с опережением поставленного срока.

На месте работало две аварийно-ремонтные бригады из 12 специалистов и пяти машин.

Ранее Piter.tv сообщал, что на Тульской улице в результате прорыва трубы женщина получила серьезные ожоги всего тела. Из-за этого в теплосети напоминают правила безопасности.