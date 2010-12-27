Теплосеть завершила ремонт трубы на Тульской, где в кипятке обварилась женщина

В понедельник, 11 декабря, работники Теплосети Петербурга закончили ремонтировать трубопровод диаметром 80 миллиметров около дома 7 на Тульской улице. Как уточняют в в пресс-службе АО "Теплосеть Санкт-Петербурга", восстановление завершилось с опережением поставленного срока.
На месте работало две аварийно-ремонтные бригады из 12 специалистов и пяти машин.
Ранее Piter.tv сообщал, что на Тульской улице в результате прорыва трубы женщина получила серьезные ожоги всего тела. Из-за этого в теплосети напоминают правила безопасности.
В случае парения или вытекания горячей воды на поверхность не подвергайте свою жизнь и здоровье опасности. Не пытайтесь пройти или проехать по затопленным улицам, неукоснительно следуйте инструкциям спасателей АО "Теплосеть Санкт-Петербурга". Немедленно покиньте место происшествия.
Пресс-служба ведомства