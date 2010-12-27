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Теплосеть завершила ремонт трубы на Тульской, где в кипятке обварилась женщина
Сегодня, 12:14
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Asyaromanenkova
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Теплосеть завершила ремонт трубы на Тульской, где в кипятке обварилась женщина

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Специалисты Теплосети Петербурга закончили ремонт на трубопроводе около дома 7 на Тульской улице. Ранее из-за разлива кипятка там пострадала женщина.

В понедельник, 11 декабря, работники Теплосети Петербурга закончили ремонтировать трубопровод диаметром 80 миллиметров около дома 7 на Тульской улице. Как уточняют в в пресс-службе АО "Теплосеть Санкт-Петербурга", восстановление завершилось с опережением поставленного срока.

На месте работало две аварийно-ремонтные бригады из 12 специалистов и пяти машин.

Ранее Piter.tv сообщал, что на Тульской улице в результате прорыва трубы женщина получила серьезные ожоги всего тела. Из-за этого в теплосети напоминают правила безопасности.

В случае парения или вытекания горячей воды на поверхность не подвергайте свою жизнь и здоровье опасности. Не пытайтесь пройти или проехать по затопленным улицам, неукоснительно следуйте инструкциям спасателей АО "Теплосеть Санкт-Петербурга". Немедленно покиньте место происшествия.

Пресс-служба ведомства

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Теги: новости питера , новости спб , прорыв трубы
Категории: Происшествия

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