Спустя 20 лет в жилом доме на Советской починили лифт

Также в доме есть другие проблемы - треснувшие стены, почерневшие двери, даже, возможно, привидения.

Жильцы дома №4 на 7-й Советской улице дождались починки лифта. Он не работал 20 лет, и местные жители уже не надеялись на то, что им вновь удастся воспользоваться лифтом. В течение многих лет пожилым людям приходилось подниматься пешком на шестой этаж. Радостную новость сообщили в группе ВКонтакте "Интересный Петербург"

Сломанный лифт - лишь одна из проблем дома на Советской. В целом парадная находится в "ужасающем" состоянии: треснувшие стены, почерневшие от пожара двери. Капитальный ремонт делали последний раз в 2020 году. Ранее Piter.TV сделал сюжет о "проблемном" здании.

Дому хотел помочь глава Центрального района. Также по словам активистов, с проверкой наведывались инспекторы.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в парадной доходного дома Эрлиха-Эттингера демонтировали историческую плитку.

Фото: vk.com/spb_piter, Piter.TV