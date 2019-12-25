В Петербурге по горячим следам поймали разбойников, укравших у избитого мужчины два "Айфона"

Для поимки грабителей объявили план "Перехват".

Днем во вторник, 1 декабря, бойцы Росгвардии по горячим следам задержали двух разбойников, избивших и ограбивших местного жителя. Об этом рассказали в пресс-службе УВО.

Как выяснилось, на прохожего напали возле дома на проспекте Энергетиков: двое неизвестных избили мужчину, похитили у него два дорогостоящих "Айфона" и скрылись с места на своем "БМВ". Дежурные наряды получили приметы злоумышленников и объявили план "Перехват" – мужчины направлялись в сторону метро "Ладожская". На Ириновском проспекте иномарку заблокировали служебными машинами, разбойников задержали. В салоне авто при этом нашли похищенные смартфоны.

Обоих мужчин, один из которых оказался рецидивистом, передали полицейским.

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Фото: пресс-служба УВО