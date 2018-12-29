Такие меры предприняли, чтобы избежать возможной аварий.

В понедельник, 14 января, стало известно о том, что в Петербурге перекрыли газ в доме экс-заместителя Путина. Об этом информируют в администрации Центрального района города.

Такие меры предприняли, чтобы избежать возможной аварий. Стоит отметить, что газоснабжение перекрыто в нескольких помещениях.

Собственник одной из квартир в мансарде перекрыл вентиляционный канал, что создает опасность для жителей дома с газоснабжением. Отключения коснулись не всего дома, а нескольких помещений, где расположен хостел сказано в сообщении

Сроки подачи газа зависят от устранения выявленных нарушений.

Напомним, что в Ростовской области произошел взрыв газа. От взрыва пострадали 4 квартиры. На данный момент известно об одном погибшем, которого нашли на 9 этаже.

Ранее мы сообщали об этом инциденте.

Фото:pixabay