В Петербурге осудят кавказцев, грабивших меховые и ювелирные салоны

Следователи ГУ МВД Петербурга завершили расследование уголовного дела трех уроженцев республик Закавказья, которых обвиняют в разбойных нападениях на магазин шуб, ювелирных украшений и ломбард.

Главное следственное управление ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти завершили расследование уголовного дела о бандитизме и разбое. Фигурантами дела являются 40-летний и двое 28-летний мужчин. Все они выходцы из республики Закавказья.

Следователи установили, что в октябре 2014 года разбойники напали на магазин меховых изделий. Им удалось унести 32 манто более чем на два миллиона рублей. В следующем году преступная компания напала на ювелирный магазин (ущерб составил более двух миллионов) и ломбард (украдено на 1,8 миллионов).

Всех участников группы удалось задержать. Полиция нашла часть похищенного имущества, в том числе деньги. Также у подозреваемых нашли

"Также у злоумышленников были обнаружены и изъяты пистолеты, ножи, газовый баллончик, подменные автомобильные номера и мобильные телефоны", - передает слова официального представителя МВД России Ирины Волк пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

Общая сумма от деятельности злоумышленников перевалила за шесть миллионов. Сейчас все обвиняемые находятся под стражей. Уголовное дело предали в суд, чтобы там выбрали наказание для разбойников.