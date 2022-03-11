В Петербурге в отношении сотрудника транспортной полиции возбуждено уголовное дело о покушении на взятку

Ему вменяют ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ.

Перед судом в Петербурге предстанет бывший сотрудник транспортной полиции. Его обвиняют в покушении на взятку по ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ. Об этом рассказали в пресс-службе Западного МСУТ СК России 26 октября.

По данным следствия, фигурант дела в апреле 2022 года вовлек в совершение преступления в качестве посредников во взяточничестве еще двух граждан. Тогда они потребовали взятку 20 млн рублей от косвенно проходящего по уголовному делу мужчины. Денежные средства просили за непроведение оперативно-розыскных мероприятий в отношении его и близкого родственника. Передача взятки произошла в Парголово, где одного из посредников задержали.

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