В Петербурге пенсионеру вернули проданную без его ведома квартиру

Суд признал покупку недействительной.

Кировский районный суд вернул квартиру пенсионеру, недвижимость которого мошенники продали без ведома хозяина. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Напомним, что в сентябре 2018 года в полицию Северной Столицы обратится местный пенсионер, который недавно вернулся из длительной заграничной поездки. Вернувшись в родной город и запросив информацию о наличии задолженности по ЖКХ, он узнал, что его четырехкомнатная квартира больше ему не принадлежит. В июле недвижимость продали от его имени, а потом перепродали еще несколько раз, хотя сам мужчина никаких документов он не подписывал.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество в особо крупном размере, повлекшее лишение права на жилое помещение". Суд признал покупку недействительной и вернул недвижимость хозяину.

Ранее на Piter.TV: ГИБДД: падение наледи на автомобили, не считается ДТП

Фото: Piter.TV