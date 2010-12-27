В Петербурге пассажир такси насмерть забил водителя

Петербуржец избил 53-летнего таксиста до смерти.

В Петербурге примерно в два часа ночи 8 марта у дома №46 по проспекту Просвещения полицейскими был задержан 36-летний местный житель. Мужчину подозревают в жестоком избиении водителя такси.

По предварительной информации, мужчина был пассажиром в такси Volkswagen Polo. Между водителем 53 лет и клиентом возник конфликт, который позже перерос в драку.

Предположительно, мужчина избил таксиста, в результате чего последний скончался на месте происшествия. Сотруднки полиции задержали подозреваемого. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.