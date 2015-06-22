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В Петербурге ожидается мокрый снег и гололед
Вчера, 17:39
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Rybka123
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В Петербурге ожидается мокрый снег и гололед

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МЧС рекомендует автомобилистам быть особенно внимательными. 

МЧС Санкт-Петербурга информирует жителей Ленинградской области об ухудшении погоды 26 октября. Ведомство ссылается на данные  ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Согласно прогнозу синоптиков, в пятницу в Северной Столице температура воздуха ночью будет колебаться от -1 до +1 градусов , а днем поднимется до +3-5 градусов. Местами ожидается небольшой мокрый снег с дождем. В отдельных районах возможен туман. 

В связи с ухудшением погоды на дорогах ночью и утром на дорогах возможен гололед. МЧС рекомендует автомобилистам быть особенно внимательными. 

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Фото: pixabay.com 
 

Теги: погода в санкт-петербурге
Категории: Лента новостей Новости СПб Картина дня

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