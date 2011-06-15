В Петербурге ожидают дальнейший рост числа иностранных туристов

Власти города ожидают роста числа зарубежных гостей после увеличения турпотока из ряда стран.

Иностранный туристический поток в Санкт-Петербург по итогам 2026 года может превысить показатели прошлого года. Об этом заявила генеральный директор Городского туристско-информационного бюро Яна Макшина на форуме сибирского гостеприимства "Дикоросы", передает ТАСС.

По словам эксперта, в 2025 году город посетили более 700 тыс. иностранных туристов. В текущем году ожидается дальнейший рост количества зарубежных гостей.

Наиболее заметное увеличение турпотока зафиксировали среди путешественников из Китая, Узбекистана, Вьетнама и Саудовской Аравии. Представитель туристической отрасли отметила, что запросы гостей меняются, поэтому Петербург адаптирует маршруты и предложения под интересы разных категорий туристов.

Ранее Piter.TV сообщал, что самолет Turkish Airlines поставил мировой рекорд по налету за год.

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