В Петербурге ожидают дальнейший рост числа иностранных туристов

Иностранный туристический поток в Санкт-Петербург по итогам 2026 года может превысить показатели прошлого года. Об этом заявила генеральный директор Городского туристско-информационного бюро Яна Макшина на форуме сибирского гостеприимства "Дикоросы", передает ТАСС.
По словам эксперта, в 2025 году город посетили более 700 тыс. иностранных туристов. В текущем году ожидается дальнейший рост количества зарубежных гостей.
Наиболее заметное увеличение турпотока зафиксировали среди путешественников из Китая, Узбекистана, Вьетнама и Саудовской Аравии. Представитель туристической отрасли отметила, что запросы гостей меняются, поэтому Петербург адаптирует маршруты и предложения под интересы разных категорий туристов.
Ранее Piter.TV сообщал, что самолет Turkish Airlines поставил мировой рекорд по налету за год.
Фото: pxhere
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все