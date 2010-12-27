Потепления не будет: во вторник ожидается снег и сильный ветер

Ночью в Петербурге начнется метель.

Главное управление МЧС предупреждает петербуржцев о неблагоприятных метеорологических явлениях, которые 3 апреля накроют Санкт-Петербург.

По прогнозам синоптиков, дождь и мокрый снег начнется в городе на Неве уже ночью и будет идти без остановки. Температура воздуха упадет до нулевой, а днем поднимется не выше двух градусов тепла. Атмосферное давление повысится.

Также в городе ожидается сильный ветер, порывы достигнут скорости 12 метров в секунду, а днем до 17 м/с.

В ведомстве предупреждают об образовании на дорогах города гололедицы. Пешеходов и автомобилистов просят быть внимательнее.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что улицы Петербурга моют и пылесосят к майским праздникам.