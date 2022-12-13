В Петербурге ожидается похолодание и кратковременные дожди

За счет того, что определять погоду вновь будет антициклон, осадков на ближайшей неделе не предвидится.

В среду, 12 апреля, в Петербурге ожидаются кратковременные дожди, температура воздуха прогреется до +14…+16 градусов, а уже на следующий день ожидается похолодание. Об этом рассказал в своем телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Колесов отметил, что прохладно станет даже при солнечной погоде, а виной тому будет поступление с севера новой порции повышенного атмосферного давления. Также воздушная масса принесет за собой неприятный восточный ветер силой до 8–13 метров в секунду. Он добавил, что "уже к выходным дням температура воздуха продолжит повышаться".

За счет того, что определять погоду вновь будет антициклон, осадков на ближайшей неделе не предвидится.

Ранее Медсанчасть в Петергофе получила предостережение из-за содержания игуаны. Специалисты отметили, что для содержания рептилий требуется наличие специальной подстилки (субстрата), доступ к питьевой воде, ультрафиолетовые лампы для поддержания в террариуме комфортной для животной температуры.

Фото: Piter.tv

