В Петербурге отреставрируют Московский, Ладожский и Витебский вокзалы

Также планируется строительство новых перронов, разъездов и путей.

В Смольном приступили к развитию петербургского транспортного узла, в будущем планируется реконструкция трех петербургских вокзалов. Об этом 9 августа сообщила пресс-служба вице-губернатора Петербурга Евгения Елина.

До 2024 года планируют развивать Московское направление, заняться строительством Юго-западного обхода для грузового железнодорожного транспорта, организовать полукольцо от "Балтийской" до "аэропорта "Пулково" и построить пассажирскую платформу остановочного пункта Новая Лахта. Важным объектом является реконструкция Цимбалинского путепровода.

Также может появиться железнодорожное сообщение между Финляндским вокзалом и Сертолово. Московский, Витебский и Ладожский вокзалы хотя реконструировать. На Ладожском вокзале построят дополнительные перронные пути, а также соединительные пути "Глухозерская" - "Санкт-Петербург" - "Сортировочный" - "Московский" с путепроводной развязкой.

Эти и другие предложения представят на заседании городского Правительства 2 сентября.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге началось голосование за единый цвет общественного транспорта.

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