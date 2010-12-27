В Петербурге отремонтируют Зеленый мост за полмиллиарда рублей

По итогам конкурса победителем стала компания "Возрождение".

На ремонт Зеленого моста через Мойку потратят почти полмиллиарда рублей. В пятницу, 31 мая, компания СПб ГБУ "Мостотрест" подвела итоги конкурса на капремонт.

Победителем стала компания "Возрождение". Именно она займется ремонтом Зеленого моста через Мойку. По техническому заданию выигравшей организации необходимо будет отреставрировать перила, торшеры-фонари, гранитную облицовку, а также чугунный декор. Также специалисты усилят бутовую кладку устрев конструкции и заменят наружное освещение объекта. Эксперты избавят мост от следов коррозии и выбоин. Цена контракта составила 497,6 млн рублей.

Реконструкция завершится к 20 мая 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что курсанта-шутника питерской военной академии отправили на лечение в психбольницу

Фото:pixabay