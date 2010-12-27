Курсанта-шутника питерской военной академии отправили на лечение в психбольницу

Молодой человек нарисовал захват казармы в тетради.

В пятницу, 31 мая, стало известно о том, что петербургский суд отправил курсанта Вадима Осипова на принудительное лечение в психбольницу из-за рисунка. Об этом сообщают СМИ.

Врачи рекомендовали юноше пройти принудительное лечение в психиатрической лечебнице. По мнению специалистов, у молодого человека прогрессирует шизофрения.

Напомним, что подозреваемого в подготовке теракта в Петербурге Вадима Осипова задержали из-за экстремистских материалов. Молодой человек нарисовал план захвата казармы. Необычное творчество сначала обнаружил преподаватель, который передал тетрадь сотрудникам ФСБ. Молодого человека взяли под арест. С апреля 2017 года он находится в СИЗО.

Сокурсники Осипова заявили, что он не вербовал никого в свои ряды. Сам подсудимый заявил, что намерения у него были несерьезные. По его словам рисунок был просто шуткой.

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