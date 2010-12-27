Петербургский суд отправил в колонию мошенников, обманувших 25 пенсионеров

16 из 25 потерпевших согласились на примирение.

Московский район суд Петербурга огласил приговор в отношении двух злоумышленников, которые обманули 25 пенсионеров. Мужчины представлялись сотрудниками Пенсионного фонда, сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы 17 декабря.

Было установлено, что Константин Кузьмин и Михаил Галиев приобрели базу данных, в которой была информация о пенсионерах. Кроме того, они купили печать налоговой службы. Мошенники сообщали пожилым людям, что для получения выплаты к пенсии необходимо оплатить налог. Одна из потерпевших заплатила в качестве налога 20 тыс. рублей.

Всего жертвами обмана Кузьмина и Галиева стали 25 человек в возрасте от 74 до 86 лет. Из них 16 согласились на примирение.

Подсудимые признали свои вину. Мужчины отправятся в колонию-поселение на 2,5 года.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржец угрожал расправой соседке по коммуналке.

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