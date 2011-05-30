В Петербурге отменили штрафы для водителей из очередей на заправках

Водителей в Петербурге перестали привлекать к ответственности за ожидание в очередях на автозаправках, даже если машины частично занимают запрещенные для остановки участки.

В Санкт-Петербурге временно перестали выписывать штрафы водителям, которые оказываются в очередях на автозаправках и вынужденно занимают участки дороги с ограничениями для остановки. Об этом пишет КП-Петербург.

Эксперт рабочей группы при правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов пояснил, что ожидание своей очереди на заправку не является остановкой автомобиля в понимании правил дорожного движения.

По его словам, машина в такой ситуации продолжает двигаться с небольшой скоростью, поэтому оснований для штрафа нет. Эксперт отметил, что подобное ожидание можно сравнить с ситуацией, когда автомобиль стоит перед светофором на запрещающий сигнал. Ранее подобные нарушения фиксировали автоматические камеры. Однако сейчас штрафы за ожидание в очередях на АЗС в Петербурге не должны доходить до водителей.

Если автомобилист все же получит постановление, его можно обжаловать. Для этого необходимо обратиться в комитет по транспорту и указать, что машина находилась в очереди на заправку. В качестве подтверждения могут использоваться записи с камер АЗС, видеорегистратора или показания свидетелей. Жалобу можно подать в течение 10 дней через городской портал Госуслуг, по почте или лично в комитет по транспорту. Решение по обращению принимается в течение 15 рабочих дней. Если водитель не согласен с результатом рассмотрения, он может обратиться в суд.

Размер штрафа за такое нарушение в Петербурге составляет 4500 рублей.

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Фото: Piter.TV