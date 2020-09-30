В Петербурге отменили показ спектакль "Война и мир" театра Вахтангова

Показ не состоится по техническим причинам.

Стало известно, что спектакль "Война и мир" в постановке Римаса Туминаса театра им. Евгения Вахтангова отменили в Петербурге. Об этом 15 сентября пишет ТАСС со ссылкой на директора театра Кирилла Крока.

Показ не состоится по техническим причинам. Крок уточнил, что спектакль отменили 30 сентября, 1 и 2 октября. Он принес извинения коллегам в Санкт-Петербурге и зрителям, которые ждали эти гастроли. Спектакль был выпущен к 100-летию театра, в нем заняты артисты разных поколений.

Ранее Piter.tv узнал, почему отменили четыре спектакля в "Балтийском доме". В театре рассказали, что показы спектаклей отменили из-за болезни артистов. Чтобы обезопасить зрителей и творческий коллектив театра, решили отменить постановки.

Фото: piter.tv