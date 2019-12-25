В Петербурге отменили плату за выдачу разрешений на перевозку пассажиров и багажа в такси

Разрешение можно будет получить не за 30, а за 10 дней.

В Петербурге отменили плату за выдачу разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, а также переоформление разрешений и выдачу дубликатов таких документов. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по транспорту.

Новые правила вступили в силу еще с 3 декабря. Отмена выдачи разрешений на платной основе не причинит существенного ущерба бюджету Петербурга и не потребует дополнительного финансирования. Подобная административная реформа уже была введена в других регионах России ― Москве, Московской и Ленинградской областях, Республике Бурятия, Республике Саха (Якутия) и других.

Компенсировать доходы собираются при помощи перехода на выдачу разрешений в электронном формате. Нововведение позволит перевозчику получить QR-код, который он может самостоятельно распечатать и разместить в салоне такси. Он должен будет предоставлять его пассажирам и должностным лицам, если они попросят.

Срок получения документа сократится с 30 до 10 рабочих дней.

Фото: Piter.TV