День работников дорожного хозяйства отмечают в Петербурге

Профессиональный праздник работников дорожного хозяйства отмечают в Санкт-Петербурге. Согласно распространенному обращению администрации города, в текущем году планируется отремонтировать порядка 160 километров дорог по более чем 90 адресам.

В перечень основных объектов дорожного строительства и реконструкции входят: строительство Большого Смоленского моста — первой за 40 лет разводной переправы через Неву, сооружение дублёра КАД — Южной широтной магистрали, реконструкция Цимбалинского путепровода, строительство магистрали М-32 в северной части города.

В 2025 году уже проведены работы на ключевых городских артериях: Невском, Владимирском и Каменноостровском проспектах, улицах Бабушкина и Савушкина, Приморском шоссе и проспекте Тореза. Особое внимание уделено обновлению трех главных мостов через Неву — Троицкого, Дворцового и Благовещенского.

Развитие дорожной сети осуществляется в рамках приоритетов развития Северной столицы до 2030 года — "Мегапроекты XXI века" и "Удобный общественный транспорт". По поручению Президента России в последние годы в Петербурге развернуто масштабное обновление улично-дорожной сети.

