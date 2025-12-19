В Петербурге отмечают 160-летие со дня рождения художника Льва Бакста

Губернатор Александр Беглов в своём обращении подчеркнул, что корни таланта выдающегося живописца и сценографа — в Северной столице.

Сегодня исполняется 160 лет со дня рождения выдающегося русского художника, графика и театрального художника Льва Самойловича Бакста (1866–1924). К юбилею мастера губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился к горожанам.

Его творчество — достояние мирового искусства, но корни гения — в Санкт-Петербурге, ведь именно здесь, в Императорской Академии художеств, Бакст получил образование, стал участником легендарного творческого объединения "Мир искусства", и, как считают искусствоведы, величие и атмосфера города сформировали его уникальный стиль, соединивший русские традиции с модерном.

Творчество Бакста многогранно: он был блестящим портретистом, живописцем, но всемирную славу ему принесли работы для театра. Его декорации и костюмы украшали постановки Мариинского, Александринского и Эрмитажного театров Петербурга. Однако настоящую революцию в искусстве совершил его творческий союз с Сергеем Дягилевым. Эскизы костюмов и декорации для "Русских сезонов" в Париже, такие как знаменитый балет "Шехеразада", стали сенсацией и оказали огромное влияние на мировую моду и сценографию.

Творческое наследие Льва Бакста напоминает о величии русской культуры и о том, что Санкт-Петербург всегда был и остаётся городом, где рождаются гении. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Работы Льва Бакста хранятся в крупнейших музеях России, включая Русский музей и Государственную Третьяковскую галерею, а также в театральных коллекциях по всему миру.

Фото: commons.wikimedia.org