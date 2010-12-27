Предприятие планируют открыть в 2020 году.

В Петербурге откроют завод по производству препаратов против рака. Об этом сообщает "Тасс".

Завод планируют открыть в 2020 году крупный российский производитель фармпрепаратов. Объем инвестиций в такое предприятие составляет около 4 млрд рублей.

Будем стараться делать открытие во время Петербургского международного экономического форума отметил президент группы компаний "Фармасинтез" Викрам Сингх Пуния

Также Пуния подчеркнул, что для строительства компания задействует личные исключительно средства.

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