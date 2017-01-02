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В Петербурге откроют две новые ледовые арены в 2020 году
Сегодня, 18:15
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В Петербурге откроют две новые ледовые арены в 2020 году

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Всего для горожан будут доступны более 300 мест для занятий сезонными видами спорта.

В 2020 году в Петербурге появятся две новые ледовые арены – в Приморском и Красногвардейском районах. Об этом "Петербургскому дневнику" рассказал вице-губернатор города Владимир Кириллов. 

Представитель Смольного отметил, что руководство Петербурга уделяет большое внимание строительству крытых ледовых катков. На данный момент для горожан работают 32 катка стандартных размеров, а также 25 нестандартных с искусственным льдом. 

Кроме того, в рамках инвестиционной деятельности построят еще десять крытых спортивных катков. Они находятся в стадии проектирования. 

Всего для петербуржцев будут функционировать 333 места для занятий зимними видами спорта. 

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Фото: pixabay.com 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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