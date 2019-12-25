Центр планируют открыть в ноябре.

Как стало известно в среду, 29 июля, в скором времени в Петербурге появится центр опережающей профессиональной подготовки. Его планируют открыть в ноябре текущего года на Васильевском острове.

Известно, что центр реализуется по программе национального проекта "Образование". Горожане смогут получить новые знания по востребованным и перспективным профессиям, которые будут ориентированы на стандарты WorldSkills. Для петербуржцев появится возможность также пройти преподготовку и повышение квалификации.

В центре будут расположены два VR-класса, коворкинг-центр, лекторий, зона для проектной деятельности, медиазона, компьютерный класс, аудитории-трансформеры и демонстрационная зона. Все программы будут разработаны вместе с образовательными учреждениями.

Ранее мы писали, что в Петербурге 44 человека сдали два ЕГЭ на 200 баллов.

Фото: pixabay