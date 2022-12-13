В Петербурге запустят семь открытых коворкингов

Двумя годами ранее открывали 18 гибких офисов.

В 2023 году в Петербурге заработают семь открытых коворкингов. Двумя годами ранее открывали 18 гибких офисов. Об этом рассказали аналитики Nikoliers, пишут "Ведомости".

По данным аналитиков, в I квартале этого года открылся один коворкинг сети Smart на 147 рабочих мест, еще шесть гибких офисов также откроют сетевые операторы: "Практик", Page, &Places, Grow Up, Raum и Ofix.

Сейчас в Петербурге работает 56 гибких офисов площадью 67 145 кв. м. Более 60% из них занимают сетевые операторы.

Ранее на Кирочной улице откроют пространство "Фабрика". Вход в помещение — бесплатный.

Фото: piter.tv