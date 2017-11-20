В Петербурге прошел фестиваль китайской оперы "История любви"

В рамках международного культурного форума прошло открытие фестиваля китайской оперы «История любви» на сцене театра «Балтийский дом». Зрителей города ждал удивительный мир китайской музыкальной драмы.

В фойе Балтийского дома организаторы подготовили инсталляции в виде шатра из цветочных коллажей на тончайшей рисовой бумаге, созданные китайским мастером Пань Цзяньном при помощи экспериментальной туши. Также на фестивале были представлены костюмы китайского театра.



Открывал фестиваль графический перфоманс «Рождение цветка» по мотивам классической пьесы «Пионовая беседка». Мастер показал на сцене виртуозное владение искусства экспериментальной туши. После этого зрителей ожидал спектакль «Фантазии на тему истории любви», созданной известной шанхайской пианисткой Гу Цзетин. Постановка уникальна тем, что совмещает европейскую и китайскую стилизацию, попутно транслируя на полотнах музыкальные сцены.





В другие дни на площадке фестиваля организована образовательная программа и мастер – класс по сценическому языку китайской оперы и искусству владения телом. Также, всем желающим предложили попробовать нанести китайский грим и мгновенно перевоплотиться при помощи приемов создания образов.

Видео и фото - PiterTV

Мила Сосновцева, Ирина Матвеева, Софья Алимова