В Петербурге открылся центр культурного наследия имени Б.Б. Пиотровского

В субботу, 20 ноября, на Захарьевской улице открылся Петербургский центр культурного наследия имени академика Бориса Борисовича Пиотровского. Об этом сообщили в Telegram-канале "Пиотровский Online".
Как рассказал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский, создание центра стало возможным благодаря деятельности Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры и его петербургского отделения. В этом году Общество отмечает 55-летие. Борис Борисович Пиотровский был одним из основателей организации и председателем ее Ленинградского отделения.
Благодаря подвижнической деятельности Общества были сохранены тысячи материальных и духовных шедевров.
Ранее в Петербурге открылся "Музей ангелов" в память семьи Шустровых.
Видео: Instagram / bpiotrovsky
Фото: Telegram / Пиотровский Online
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