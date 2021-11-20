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В Петербурге открылся центр культурного наследия имени Б.Б. Пиотровского

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В этом году Общество отмечает 55-летие.  

В субботу, 20 ноября, на Захарьевской улице открылся Петербургский центр культурного наследия имени академика Бориса Борисовича Пиотровского. Об этом сообщили в Telegram-канале "Пиотровский Online".

Как рассказал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский, создание центра стало возможным благодаря деятельности Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры и его петербургского отделения. В этом году Общество отмечает 55-летие.  Борис Борисович Пиотровский был одним из основателей организации и председателем ее Ленинградского отделения. 

Благодаря подвижнической деятельности Общества были сохранены тысячи материальных и духовных шедевров.

Ранее в Петербурге открылся "Музей ангелов" в память семьи Шустровых.

Видео: Instagram / bpiotrovsky

Фото: Telegram / Пиотровский Online

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура,

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