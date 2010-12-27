В Петербурге открылся Музей здоровья

Музей принимает организованные группы от 10 до 35 человек.

В четверг, 7 ноября, в Петербурге на Моховой улице открылся Музей здоровья, это проект Российского кардиологического общества. Летом он работал в тестовом режиме, за это время его посетили около 250 школьников. Мнения юных посетителей учли перед тем, как открыть музей в ежедневном режиме.

В Музее здоровья посетителям расскажут о работе сердца, вреде неправильного питания и других вредных привычках. Организаторы сделали акцент на интерактивной составляющей: на занятиях теория подкрепляется практикой. В будущем хотят создать программу не только для детей и подростков, но и для взрослых. Кроме того, занятия адаптируют для слабовидящих.

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Фото: пресс-служба Музея здоровья