Дмитрий Медведев открыл Менделеевский съезд в Петербурге

Научный форум по общей и прикладной химии пройдет в Петербурге с 9 по 13 сентября.

В понедельник, 9 сентября, в Петербурге в МФК "Горный" открылся XXI Менделеевский съезд по общей и прикладной химии. В торжественной церемонии принял участие премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщила пресс-служба правительства РФ.

Политик отметил, что поддержка перспективных исследований и талантливых ученых является государственным приоритетом страны.

В течение пяти дней с докладами в Северной столице выступят ученые из 52 стран мира, в том числе среди них есть нобелевские лауреаты. Большинству участников менее 35 лет. Научная программа съезда состоит из 10 секций, 5 англоязычных симпозиумов, молодежной конференции и 4 круглых столов.

Напомним, что 2019 год год был объявлен ООН годом Периодической таблицы химических элементов в честь 150-летия открытия Дмитрием Менделеевым.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржцы встали в пробки из-за приезда Медведева.

Фото: government.ru