В Петербурге открыли интерактивную карту исторического центра города на шрифте Брайля

Интерактивную карту сделали по проекту учеников Школы-интерната № 1 имени Грота.

В Александровском парке открыли первую интерактивную карту исторического центра Петербурга на шрифте Брайля. Мнемосхема адаптирована для людей с нарушениями зрения. Карта повторяет композицию "Мини-город".

Интерактивную карту сделали по проекту учеников Школы-интерната № 1 имени Грота, данную инициативу поддержало правительство города.

Глава Петербурга Александр Беглов поблагодарил руководство школы и учеников.

Ранее в Михайловском саду Петербурга появилась "скамейка с особенностями".

Фото: pixabay