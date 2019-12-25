  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге открыли интерактивную карту исторического центра города на шрифте Брайля
Сегодня, 13:27
63
nastya960

В Петербурге открыли интерактивную карту исторического центра города на шрифте Брайля

0 0

Интерактивную карту сделали по проекту учеников Школы-интерната № 1 имени Грота.

В Александровском парке открыли первую интерактивную карту исторического центра Петербурга на шрифте Брайля. Мнемосхема адаптирована для людей с нарушениями зрения. Карта повторяет композицию "Мини-город".

Интерактивную карту сделали по проекту учеников Школы-интерната № 1 имени Грота, данную инициативу поддержало правительство города.

Глава Петербурга Александр Беглов поблагодарил руководство школы и учеников.

Ранее в Михайловском саду Петербурга появилась "скамейка с особенностями".

Фото: pixabay

Теги: шрифт брайля
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии