В Петербурге открыли интерактивную карту исторического центра города на шрифте Брайля

В Александровском парке открыли первую интерактивную карту исторического центра Петербурга на шрифте Брайля. Мнемосхема адаптирована для людей с нарушениями зрения. Карта повторяет композицию "Мини-город".
Интерактивную карту сделали по проекту учеников Школы-интерната № 1 имени Грота, данную инициативу поддержало правительство города.
Глава Петербурга Александр Беглов поблагодарил руководство школы и учеников.
Ранее в Михайловском саду Петербурга появилась "скамейка с особенностями".
Фото: pixabay
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