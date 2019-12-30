В Петербурге cтартовала обучающая программа "Горизонты возможностей" для управленцев

Губернатор Петербурга пожелал участникам быть сильными и волевыми.

В Петербурге стартовала образовательная программа "Горизонты возможностей" для управленцев в разных сферах городского хозяйства.

Программу разработали специалисты Высшей школы экономики. Для финалистов городского конкурса "Мой город - мои возможности" обучение оплатило правительство Петербурга. Участниками стали как опытные, так и молодые управленцы. После этого у выпускников будет возможность применить знания на практике в системе государственного управления или в управлении собственным бизнесом.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Смольном заявили о снижении уровня преступности.

Фото: gov.spb.ru