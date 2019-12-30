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В Петербурге cтартовала обучающая программа "Горизонты возможностей" для управленцев
Сегодня, 20:06
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nadezhda_sib

В Петербурге cтартовала обучающая программа "Горизонты возможностей" для управленцев

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Губернатор Петербурга пожелал участникам быть сильными и волевыми.

В Петербурге стартовала образовательная программа "Горизонты возможностей" для управленцев в разных сферах городского хозяйства. 

Программу разработали специалисты Высшей школы экономики. Для финалистов городского конкурса "Мой город - мои возможности" обучение оплатило правительство Петербурга. Участниками стали как опытные, так и молодые управленцы. После этого у выпускников будет возможность применить знания на практике в системе государственного управления или в управлении собственным бизнесом. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Смольном заявили о снижении уровня преступности

Фото: gov.spb.ru

 

Теги: горизонты возможностей
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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