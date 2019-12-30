Беглов рассказал про снижение уровня преступности в Петербурге

Город губернатор считает одним из самых безопасных в стране.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что в городе снизился уровень преступности. Информация прозвучало на заседании городского и областного ГУ МВД 30 января.

За прошлый год в Петербурге было проведено порядка 9 тысяч массовых мероприятий под контролем стражей правопорядка. Беглов напомнил, что в этом году в городе также состоится много значимый событий вроде международных форумов, "Бессмертного полка", матчей чемпионата Европы по футболу.

Кроме того, градоначальник заявил, что Петербург считается одним из самых безопасных городов страны, криминальных историй в Северной столице стало меньше. За 2019 год зарегистрирована 903 преступления на 100 тысяч человек, в среднем по стране такой показатель останавливается на 1379 преступлениях. Криминальных проступков с участием несовершеннолетних тоже стало меньше, их количество в 2019 году снизилось на 20%. Также в городе установили более 35 тысяч видокамер, помогающих раскрыть многие преступления или предотвратить их.

ГУ МВД в 2019 году получил 300 млн рублей на работу по противодействию преступности, с нынешнего года на те же цели пойдет 450 млн рублей.

Ранее мы рассказывали, что Балтийская таможня за 2019 год возбудила 411 дел за валютные правонарушения.

Фото: пресс-служба Смольного