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Балтийская таможня за 2019 год возбудила 411 дел за валютные правонарушения
Сегодня, 18:19
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lesjasap

Балтийская таможня за 2019 год возбудила 411 дел за валютные правонарушения

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Они связаны со статьей 15.25 КоАП.

Балтийская таможня за 2019 год возбудила 411 административных дел по статье 15.25 КоАП. Все случаи связаны с нарушением валютного законодательства. Общий ущерб составил 1,7 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В общей сложности специалисты организовали за прошлый год 195 проверок. Они изучили, как участники внешнеэкономической деятельности соблюдают требования актов законодательства России, а также валютного регулирования. Эксперты обнаружили 475 нарушений. Большая часть возбужденных делопроизводств связана с нарушением сроков предоставления отчетности.

Также сотрудники Балтийской таможни возбудили восемь уголовных дел. Они связаны со статьями 193 и 193.1 УК РФ. Нарушения относятся к невозврату денежных средств из-за границы, выводу на счета нерезидентов, использовании подложных документов. По предоставленным материалам Северо-Западная оперативная таможня также возбудила четыре уголовных дела на общую сумму в 587 млн рублей. 

Ранее Piter.tv писал о том, что эксперт рассказал, как таможни СЗТУ справляются с контрабандой и коррупцией.

Фото: Piter.tv

Теги: балтийская таможня, валютное законодательство
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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