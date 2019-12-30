Балтийская таможня за 2019 год возбудила 411 дел за валютные правонарушения

Они связаны со статьей 15.25 КоАП.

Балтийская таможня за 2019 год возбудила 411 административных дел по статье 15.25 КоАП. Все случаи связаны с нарушением валютного законодательства. Общий ущерб составил 1,7 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В общей сложности специалисты организовали за прошлый год 195 проверок. Они изучили, как участники внешнеэкономической деятельности соблюдают требования актов законодательства России, а также валютного регулирования. Эксперты обнаружили 475 нарушений. Большая часть возбужденных делопроизводств связана с нарушением сроков предоставления отчетности.

Также сотрудники Балтийской таможни возбудили восемь уголовных дел. Они связаны со статьями 193 и 193.1 УК РФ. Нарушения относятся к невозврату денежных средств из-за границы, выводу на счета нерезидентов, использовании подложных документов. По предоставленным материалам Северо-Западная оперативная таможня также возбудила четыре уголовных дела на общую сумму в 587 млн рублей.

Ранее Piter.tv писал о том, что эксперт рассказал, как таможни СЗТУ справляются с контрабандой и коррупцией.

Фото: Piter.tv