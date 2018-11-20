Эксперт рассказал, как таможни СЗТУ справляются с контрабандой и коррупцией

В 2018 году было возбуждено 499 уголовных дел по фактам совершения преступлений в таможенной сфере.

Северо-Западный транспортный прокурор Олег Колесов рассказал ФБА "Экономика сегодня" о работе органов по надзору за исполнением таможенного законодательства в 2018 году. По словам эксперта, в прошлом году Северо-Западное таможенное управление (СЗТУ) провело эффективную работу, пополнив федеральный бюджет за счет платежей на 848 млн рублей, что на 18,46 % больше чем в 2017 году.

Также Колесов отметил, что в Северо-западном регионе на 11,6 % вырос внешнеторговый оборот и составил 68 млрд 603 млн долларов. Экспорт достиг уровня 24,5 млрд долларов США, увеличившись на 25,5% по сравнению с позапрошлым годом. В 2018 году товары вывозились в 170 стран мира, среди которых Нидерланды, Финляндия, Германия, Индия и Швейцария.

Эксперт рассказал и о нарушениях, которые были выявлены на таможнях СЗТУ в 2018 году. К слову, специалисты возбудили 499 уголовных дел по фактам совершения преступлений в таможенной сфере. Больше всего преступлений выявила Балтийская таможня — 89, Северо‑Западная оперативная — 83, а также Псковская — 74.

В прошлом году 60 уголовных дел было возбуждено в регионе по статье 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров, ресурсов, культурных ценностей и иных товаров), 47 дел по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений и иных подобных веществ) и 141 дело по статьям 193, 193.1 УК РФ (совершение незаконных валютных операций). Олег Колесов

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Фото: ФБА "Экономика сегодня"